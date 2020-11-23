أسقف ملوى يدلى بصوته فى جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

جدة - نرمين السيد - أدلى الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، بصوته فى أول أيام جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب فى لجنته الإنتخابية.



جدة - نرمين السيد - أدلى الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين، بصوته فى أول أيام جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب فى لجنته الإنتخابية. ورافقه خلال الإدلاء بصوته، القس أندراوس أسعد، ورأفت ميخائيل ومجدى لمعى، مسئولى العلاقات العامة وعزت شحاتة مسئول الأمن بالمطرانية.

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