بطريرك الكاثوليك ينعى الراهبة مارى برنار

جدة - نرمين السيد - وقال إسحق، فى بيان له، اليوم الإثنين: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسى، ننعى وفاة الأخت الراهبة مارى برنار لمعى، من الراهبات المصريات لقلب يسوع، والتى انتقلت إلى السماء على رجاء القيامة صباح اليوم الإثنين، الموافق الثالث والعشرين من شهر نوفمبر الجارى".

واختتم بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، البيان قائلاً: "نصلى إلى الله القدير أن يقبل روحها الطاهرة فى الفردوس السماوى".