الأرصاد: طقس الغد لطيف نهارا والعظمى بالقاهرة 24

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، غدا الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة والوجه والبحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء شديد البرودة على شمال الصعيد.





كما توقع الخبراء، أن تكون الرياح معتدلة على جميع أنحاء البلاد، وتوقعوا أيضَا أن تتعرض بعض المناطق من شمال الوجه البحرى "كفر الشيخ – البحيرة – الدقهلية" لأمطار خفيفة إلى متوسطة 30% تقريبا، أما "الإسكندرية - السلوم - رشيد – بلطيم"، تتعرض لأمطار متوسطة، فيما تتعرض مناطق "الضبعة - مطروح - سيدى عبدالرحمن" لأمطار متوسطة إلى غزيرة. وعن حالة البحر المتوسط: "تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:- وتتأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى على السطح وكذلك مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا.

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