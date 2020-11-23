الأرصاد: موجة غير مستقرة جديدة تضرب البلاد بداية من الأربعاء  

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من الأربعاء المقبل، ستشهد البلاد موجة جديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية الأسبوع الجاري.

وتشهد البلاد خلال هذه الفترة، سقوط أمطار ما بين الغزيرة الرعدية والمتوسطة، يصاحبها نشاط للرياح.

وأوضحت الأرصاد خريطة الأمطار الأربعاء المقبل، حيث تسقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

أمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

أمطار خفيفة إلى متوسطة على شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا).

ويصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أما الخميس المقبل فتسقط أمطار غزيرة تكون رعدية أحيانا على بعض مناطق السواحل الشمالية ( الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وأمطار متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانا على مناطق من الوجه البحري ( كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وفي الجمعة المقبل، فتكون أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض مناطق السواحل الشمالية (الإسكندرية - مطروح - السلوم - رشيد - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

وأمطار متوسطة على بعض مناطق من الوجه البحري (كفر الشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية).

وعن القاهرة الكبرى، من المنتظر أن تشهد اعتبارا من الأربعاء المقبل، أمطار متوسطة يصاحب ذلك انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

وحول درجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، القاهرة والوجه البحري تكون 20 للعظمى والصغرى 13، السواحل الشمالية 15 للصغرى والعظمى 19، جنوب سيناء 25 للعظمى والصغرى 17، شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 12، جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 15.