محمد صلاح فى أول تعليق بعد التعافى من كورونا: أشكر الجميع على الدعم المستمر

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وجه النجم المصرى الشكر للاتحاد المصرى، بعد تكريمه قبل عدة أيام، ونشر صلاح صورة وعلق قائلا، "يشرفني حصولي على هذه الجائزة، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".
وشهد الحفل حضور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والذى احتفى بالإنجازات الذى حققها محمد صلاح لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، ولايزال يحققها محمد صلاح مع فريقه الإنجليزى خلال الفترة السابقة وتحطيم العديد من الأرقام القياسية فى الدورى الإنجليزى.
محمد صلاح
وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا الأخيرة لنجم منتخب مصر ونادي ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، وأكدت وزارة الصحة، أن نتيجة تحليل محمد صلاح جاءت سلبية لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن صلاح تلقى جرعات البروتوكول العلاجي المصرى لمدة أسبوع حتى تعافى تماما من الفيروس.
وطمأنت وزارة الصحة الجمهور على سلامة ابنتى النجم محمد صلاح وعدم إصابتهما بالفيروس، مشيرا إلى أن اللاعب وأسرته خضعوا لمتابعة طبية دقيقة من قبل وزارة الصحة، كونه قيمة كبيرة لمصر وشعبها.
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