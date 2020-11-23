أهم الأخبار.. ضوابط جديدة للبناء.. إيقاف أحمد أحمد 5 سنوات.. تهديدات ترامب.. موعد انطلاق الدوري المصري

نشر موقع "دوت الخليج"، خلال الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في الآتي..

اشتراطات جديدة..الحكومة تستعرض ضوابط البناء بالمدن المصرية

شهد اجتماع مجلس المحافظين اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قيام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، باستعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية المزمع تطبيقها خلال المرحلة الانتقالية، التي سيتم فيها السماح باستئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران.. المزيد

رسميا.. انطلاق الدورى الممتاز للموسم الجديد 11 ديسمبر

اعلن الاتحاد المصري لكره القدم تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم بإستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.. المزيد

إيقاف أحمد أحمد رئيس الكاف 5 سنوات بسبب الفساد

قررت الفيفا إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم " كاف " بسبب الفساد لمدة 5 أعوام، وكان أحمد أحمد قد أعلن في وقت سابق ترشحه لرئاسة الاتحاد الافريقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة.. المزيد

السجن في انتظاره.. محاكمة رئيس فرنسا السابق ساركوزى بتهم فساد اليوم

يمثل الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي اليوم الإثنين أمام القضاء، بتهمة محاولة رشوة قاضٍ واستغلال النفوذ، وهي تهمة من عدة تهم تهدد بمحو الماضي السياسي للرجل المستمر منذ عقود، وفق ماذكر موقع ذا وايير.. المزيد

ترامب من جديد: سنفوز بالانتخابات

ظهر الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الإثنين، من جديد وهو يدعي أنه الفائز بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وكتب ترامب في تغريدة على تويتر.. المزيد

السعودية تنفي لقاء نتنياهو ومحمد بن سلمان

نفى وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، صحة تقارير حول اجتماع مزعوم بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.. المزيد

بايدن يستعد لإعلان توني بلنكن وزيرا للخارجية.. ورفض جمهوري

كشفت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الإثنين، عن عزم الرئيس المنتخب جو بايدن، تعيين توني بلنكن، كبير مستشاري الحملة الانتخابية لبايدن بشأن السياسة الخارجية، نائب وزير الخارجية السابق، كوزير للخارجية الأمريكية.. المزيد

طقس يوم نهائي أبطال أفريقيا.. غير مستقر وموجة تضرب البلاد مصحوبة بأمطار ورياح

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل، ستشهد البلاد موجة جديده من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، تستمر حتى يوم الجمعة القادمة من نهاية الأسبوع الجاري، في الوقت الذي يلتقي فيه النادي الأهلي ونادي الزمالك يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساءً في المباراة النهائية بالبطولة القارية والمقرر إقامتها على ملعب استاد القاهرة.. المزيد

تشييع جثمان الموسيقار طارق عاكف من مسجد السيدة نفيسة| شاهد

شيع منذ قيل عقب صلاة الظهر جثمان الموسيقار طارق عاكف من مسجد السيدة نفيسة بحضور الاهل والاقارب، وكانت الفنانة أنغام قد أعلنت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام نبأ وفاة الملحن الكبير طارق عاكف.. المزيد

بعد أنباء انفصالها عن عمرو دياب.. 10 إطلالات عرّضت دينا الشربيني للانتقاد

تصدرت الفنانة دينا الشربيني مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما تداول خبر انفصالها من الفنان عمرو دياب بعد نشوب خلاف علني بينهما في أحد الكافيهات، وفقًا لشهود عيان.. المزيد