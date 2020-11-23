نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن توجه بتقديم الدعم اللازم لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بالبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت نفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، مديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم بشأن الإستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها على نطاق واسع في عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، حيث أشارت إلى وجود مواطن مسن يقيم بقرية ميت رهينة بمركز البدرشين يحمل ابنه من ذوي الاحتياجات الخاصة على كتفيه ويتنقل به بين المستشفيات نظرا لحاجة الابن للعرض باستمرار على استشاري المخ والأعصاب.

وفي هذا الإطار، تقرر اعتماد مساعدة مالية بقيمة ٣٠٠ جنيها لمدة ٦ أشهر من مؤسسة التكافل الإجتماعي تصرف فور تقديم المواطن المستندات اللازمة، كما تم استقبال المواطن بإدارة البدرشين الإجتماعية للعرض الفوري على أحد الاستشاريين لجراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بالبدرشين من فاعلي الخير وقد تحمل الاستشاري كافة نفقات الفحوصات الطبية والعلاج ومتابعة الحالة بالمجان في الوقت الحالي.

وفي ذات السياق، تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومنظومة الشكاوي الحكومية بشأن متابعة الحالة الصحية للشاب بإحدى المستشفيات الجامعية أو مستشفيات وزارة الصحة، فضلا عن توفير كرسي متحرك له، علما بأنه يحصل على معاش تكافل وكرامة.