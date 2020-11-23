الأوقاف والثقافة تصدران فكرة فى كتاب ضمن سلسلة رؤية للنشء

جدة - نرمين السيد - واستهل الكتاب بمقدمة للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قال فيها، إن فكرة عرض الكتاب أو تلخيصها أو اقتباس بعض أفكارها أحد فنون الكتابة الأدبية والصحفية، حيث تحاول الكاتبة من خلال إلقاء الضوء على الكتاب الذى تعرضه، ولفت نظر القارئ إليه، وهو ما قامت به فى أسلوب سهل ميسر من خلال عرضها لباقة متنوعة من الكتب شملت:-

رحلة ابن بطوطة، حكايات الولاد والأرض، بناء الشخصية، الأدب مع سيدنا رسول الله، نعمة الماء، الإسلام يتحدث عن نفسه، الكمال والجمال فى القرآن الكريم، حديث الصيام، التحفة السنية بأسماء البلاد المصرية، آداب السفرة.

وأضاف: "نأمل أن يكون الكتاب زادًا معرفيًّا ومحركًا سلوكيًّا لأبنائنا وبناتنا تجاه القيم الإيجابية التى تضمنتها هذه الكتب".

يأتى ذلك فى إطار حرص الدولة المصرية على نشر الوعى المستنير لجميع شرائح المجتمع، وبعد النجاح المبهر لسلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" المترجمة.