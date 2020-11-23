عاجل.. السيسى يؤكد تطلع مصر للتعاون مع أورانج وغيرها من الشركات الفرنسية

جدة - نرمين السيد - استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الإثنين، ستيفان ريتشارد رئيس شركة أورانج العالمية للاتصالات، بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكبار مسؤولى الشركة فى مصر وعلى المستوى الإقليمى.





وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة أورانج العالمية فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الرئيس السيسى، فى هذا السياق تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة أورانج وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية فى جميع المجالات، أخذا فى الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية فى مصر وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمى والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة خصوصًا فى نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.

ومن جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة شركة أورانج العالمية، حرص الشركة على التوسع فى أنشطتها فى مصر، مشيرًا إلى الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التى يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر، فضلا عما تتمتع به من كوادر شابة وعمالة مؤهلة، وكذلك المبادرات المتعددة التى أطلقتها مصر بهدف تحقيق نقلة نوعية فى المجتمع عبر توطين التكنولوجيا فى مختلف المحافظات والنهوض بمجال صناعة وتصميم الإلكترونيات، وكذلك البنية التحتية الحديثة التى باتت تتمتع بها مصر فى مجال المدن الجديدة والطرق والمحاور.

وأضاف المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، أن اللقاء تطرق إلى استعراض سبل تعزيز التعاون مع شركة أورانج وزيادة استثماراتها فى مجالات خدمات الاتصالات، والتطبيقات الداعمة لأنظمة عمل المدن الذكية، وإتاحة الخدمات الذكية بما يساهم فى الدفع قدما بعمليات الشمول المالى، وذلك فى إطار حرص الدولة على تطوير قطاع الاتصالات فى ظل الدور الذى يقوم به فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمى وتوفير المزيد من فرص العمل وتطوير منظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.