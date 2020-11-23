السياحة: مسارح المنوعات تعمل حتى الثالثة فجرًا.. والمطاعم ١٢ صباحًا  

أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، اليوم الإثنين، القرار رقم ٥١٢ لسنة ٢٠٢٠، بتحديد مواعيد عمل المطاعم والكافيهات السياحية والنوادي الليلية.

ونص القرار على أن تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات والبازارات المرخصة سياحيا يوميا من الساعة الخامسة صباحا، وتغلق الساعة الواحدة صباحا صيفا والثانية عشرة في منتصف الليل شتاءً، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا.

وتقرر استمرار خدمات "التيك أواي" وتوصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيتريات على مدار ٢٤ ساعة صيفا وشتاء، كما حدد القرار أشهر الصيف التي تبدأ اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ونص القرار على استمرار المطاعم والكافيتريات المرخصة سياحيا والمتواجدة بالموانئ الجوية والبحرية والبشرية أو محطات القطارات في العمل على مدار ٢٤ ساعة أو حسب طبيعة مواعيد فتح وغلق تلك الأماكن، كما تضمن القرار أن تكون مواعيد فتح مسارح المنوعات يوميا من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة من صباح اليوم التالي، وتكون مواعيد فتح النوادي الليلية "الديسكوهات" من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالي.

وبحسب القرار، تستثنى من المواعيد السابقة كافة الأنشطة والمحال الكائنة بالمنشآت الفندقية أو الملحقة بها، وتخضع للمواعيد التي يحددها وزير السياحة والآثار.