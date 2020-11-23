الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للتعاون البناء مع «أورانج» وغيرها من الشركات الفرنسية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الإثنين، ستيفان ريتشارد رئيس شركة "أورانج" العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا كبار مسئولى الشركة فى مصر وعلى المستوى الإقليمى. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول التعاون المشترك مع شركة "أورانج العالمية" في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد الرئيس في هذا السياق تطلع مصر للتعاون البناء مع شركة "أورانج" وغيرها من الشركات الفرنسية، وذلك فى إطار العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، والخبرات المتميزة للشركات الفرنسية بكافة المجالات، اخذا فى الاعتبار عملية التنمية الشاملة الحالية فى مصر، وما يصاحبها من تكنولوجيا الاتصالات والتحول الرقمى، والاتجاه نحو تطبيق النظم التكنولوجية الحديثة، خاصة في نظم إدارة المنشآت والمدن الجديدة.
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