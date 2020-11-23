متحدث الحكومة: لا نية لمد فترة أخرى فى التصالح بمخالفات البناء حتى الآن

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لا نية لمد فترة أخرى فى تصالح المواطنين فى مخالفات البناء حتى الآن، مؤكدا أنه لازال هناك فرصة للراغبين فى التقدم للتصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجارى.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم"، المذاع على قناة dmc، تقديم سارة حازم، أنه هناك نوة جديدة يوم الأربعاء القادم فى عدد من المحافظات منها الإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط ومرسى مطروح والبحيرة، ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، المحافظين الاستعداد لهذه النوة واتخاذ أى قرار لصالح المواطن.
وتابع أن بروتوكولات علاج فيروس كورونا، متواجدة ولا يوجد أى عجز، وهناك استعداد تام من جميع مستشفيات وزارة الصحة، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون أبرز توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين اليوم.
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