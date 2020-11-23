نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير النقل.. حسن علام تفوز بعقد جديد في مشروع الخط الرابع للمترو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت شركة حسن علام القابضة الرائدة في مجال الهندسة والإنشاءات والمشروعات المتكاملة في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، عن فوز شركتها التابعة "حسن علام للإنشاءات" بعقد جديد في المرحلة الأولى من مشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وتم توقيع العقد بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل ووقع العقد كلا من الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والسيد حسن علام الرئيس التنفيذي لمجموعة حسن علام القابضة في إطار التحالف الذي ضم كلًا من حسن علام للإنشاءات والمقاولون العرب وبتروجيت وكونكورد، ويعد هذا هو المشروع علامة هامة لمجموعة حسن علام في قطاع المواصلات، ويأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لتحسين منظومة النقل العام والمواصلات وتطويرها.

وقال حسن علام الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: "يأتي هذا المشروع تأكيدًا لرؤية مجموعة حسن علام الاستراتيجية في التنمية المستدامة وترسيخ مكانتنا كشريك استراتيجي في المشاريع العملاقة، واستكمالًا لمجموعة من الاتفاقيات الواعدة التي تم توقيعها لعدد من مشروعات البنية التحتية في مصر، والتي من شأنها العمل على تعزيز وتكامل شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها."

هذا وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع إنشاء 12 محطة مترو، منها 11 محطة تحت الأرض ومحطة واحدة فوق الأرض، باستخدام طريقة البناء من أعلى إلى أسفل، وتمتد المرحلة الأولى للمشروع من منطقة حدائق الأشجار بمدينة السادس من أكتوبر وحتى محطة المساحة بشارع الهرم، ويبلغ الطول الإجمالي لهذه المرحلة 13.7 كيلومتر، كما تشمل الأعمال الإنشائية بناء نفق خرساني مزدوج بطول 19.6 كم وبقطر داخلي 5.8 متر لكل اتجاه، فضلا عن تولي التحالف جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة والعمارة الخاصة بالمشروع.

ومن جانبه أوضح محمد دهشوري الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام للإنشاءات:":" أنه من المقرر بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع أن يستوعب الخط الرابع للمترو 258 قطارًا في كل اتجاه، وتزداد إلى 492 قطارًا بحلول عام 2050 عند الانتهاء من المرحلتين، ومن المتوقع أن يعزز الخط الجديد بشكل كبير شبكة النقل العام في مصر، والذي سيكون له أكبر الأثر على تطوير وتحديث البنية التحتية لشبكة النقل مع توفير وسائل الأمن والسلامة لخدمة المواطنين بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة للدولة لعام 2030".

وجدير بالذكر إن مجموعة حسن علام القابضة عملت كشريك استراتيجي في العديد من المشروعات القومية حيث بدأت إنشاء أول قطار كهربائي في مصر في أكتوبر 2019، والذي يربط مدينة العاشر من رمضان بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي من شأنه أن يخدم أكثر من مليون مسافر يوميًا.

