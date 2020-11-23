عاجل .. إصابة جديدة بالكورونا داخل الزمالك

صرح وليد عبدالرحمن رئيس الجهاز الطبي لقطاعات الناشئين بنادي الزمالك، بإيجابية المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا لكريم عبدون لاعب وسط فريق النادي مواليد ٢٠٠٣، وذلك بعد الفحوصات التي خضع لها مؤخرا.
ويعد كريم أحد أهم المواهب بقطاع الناشئين بالنادي، المتوقع له مستقبل مشرق نظرا للامكانيات الفنية التي يتمتع بها اللاعب.
على جانب أخريستعد الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي النادي الأهلي في قمة هي الأولى من نوعها، بأن يكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا مصريين، وذلك يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.
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