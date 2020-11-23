أول تعليق من محمد صلاح على جائزة الاتحاد المصري (صورة)

عبر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، عن فخره بحصوله على الجائزة التي حصل عليها من الاتحاد المصري لكرة القدم على ما قدمه كلاعب كرة قدم مصري عالمي.

ونشر محمد صلاح صورته بالجائزة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعلق عليها قائلا: "يشرفني حصولي على هذه الجائزة ، وأشكر الجميع على دعمهم المستمر".

وأكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول الإنجليزي، أن محمد صلاح – جناح الفريق الطائر – سيعود للتدريبات الجماعية اليوم، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، والذي أصابه أثناء تواجده في مصر برفقة المنتخب المصري.

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شُفي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سلبية المسحة الأخيرة التي خضع لها اللاعب للكشف عن الفيروس.

