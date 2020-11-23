الشرطة السودانية تجرم ختان الإناث وتوجه رجالها بالتدخل لمواجهة الظاهرة

قال الفريق أول شرطة عزالدين الشيخ، مدير عام الشرطة، إنه وجه قوى الشرطة على مستوى البلاد بإنفاذ تطبيق قانون تجريم بتر أو تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، مؤكدا أن رجل الشرطة سيكون له إسهام كبير بالتدخل في الحد من هذه الجريمة.

وأشاف خلال كلمة له أثناء حفل تدشين خارطة الطريق تفعيل المادة 141، التى نظمها المجلس القومي لرعاية الطفولة مع الشركاء، مجموعة العمل القومية للأعراف الاجتماعية للاحتفال بتجريم بتر وتشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، أن ختان الإناث جريمة ضد الإنسانية فيها عنف وممارسة سيئة وهنالك حاجة للوعي المجتمعي.

وأشار إلى أن قانون العمل الجنائي تطور وبالتنسيق مع مؤسسات ووحدات حماية الأسرة ستولي الشرطة هذا الأمر عناية خاصة، قائلًا: "لابد من مخاطبة المجتمعات المحلية ليكون تطبيق القانون عملاً قومياً يتنزل للقواعد، مقترحا أن تتم خلال وسائل الإعلام مخاطبة المجتمعات بلغاتها المحلية وللأمهات والحبوبات، التى لها أثر فى هذه القضية إلى أن يصلوا لمرحلة القناعة".

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ولفت إلى الدور الهام للمجتمعات المحلية بجانب دور رجال الدين والمؤسسات الدينية التى لها أثر فاعل وكبير، وأنه بتضافر الجهود ستكون هنالك نتائج جيدة ومثمرة.

