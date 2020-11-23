بدء اجتماع نقابة المهن التمثيلية بشأن واقعة محمد رمضان (صور)

تعقد نقابة المهن التمثيلية الآن، اجتماع طارئ مع اتحاد النقابات الفنية، لاتخاذ القرارات الحاسمة بشأن أزمة الفنان محمد رمضان، وتداول صورا له خلال حفل دبي وهو يحتضن مغني إسرائيلي شهير، برفقة عددا من الإسرائيليين.

وتداول الجمهور الصور والفيديوهات داخل الحفل على نطاق واسع، ما أثار جدلا كبيرا وهجوما حادا على محمد رمضان من الجمهور المصري والعربي، ولا سيما الوسط الفني أيضا، حتى بعد نشره "بوست" عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك" يبرر خلاله الواقعة، موضحا أنه لا يسأل شخصا عن اسمه وجنسيته ولونه أو دينه.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، أمس، بيان صحفي بشأن أزمة صور الفنان محمد رمضان مع الإسرائيليين، وذكرت في البيان: "تابع مجلس النقابة في الساعات الأخيرة بكل اهتمام ومسئولية نابعة من موقف وطني وقومي يمثل جموع الفنانين والمبدعين المصريين ، ما حدث من تصرف فردي لأحد أعضاء النقابة في إحدى التجمعات الفنية بمدينة عربية شقيقة والتقاطه الصور مع فنانين ينتمون للكيان الغاصب".

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وتابع البيان: "ومجلس نقابة المهن التمثيلية إذ يتناول تفاصيل هذه الواقعة المثيرة للجدل ليؤكد أولا الدعم التام والكامل لحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق والتزام النقابة بالموقف الجمعي للفنانين المصريين وتمسكها الدائم بمواقف وقرارات اتحادات النقابات الفنية المصرية والعربية تجاه مثل هذه التصرفات.

وأضاف البيان: "والمجلس في موقفه هذا يدرك تماما الفرق بين المعاهدات الرسمية التي تلتزم بها الحكومات العربية والموقف الشعبي والثقافي والفني من قضية التطبيع ، علما بأن مجلس النقابة يحتفظ بحقه في اتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وقرارات في ضوء اللوائح الداخلية والقوانين المنظمة لعمل النقابة".