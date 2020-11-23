بلال حبش يتابع سير انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة

تفقد بلاش حبش، نائب محافظ بني سويف، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في وجود الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب، حيث تابع انتظام أعمال التصويت بلجان الاقتراع على مستوى المحافظة من خلال غرفة عمليات المحافظة المنعقدة على مدار الساعة، والمتابعة الميدانية المستمرة، لرصد الحالة العامة باللجان، والتأكد من استمرارية توافر التسهيلات اللازمة للمواطنين.

كما شدد"حبش" على استمرار التكامل والاتصال الدائم بين الغرفة المركزية والرئيسية والغرف الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية واللجان الميدانية ،للتأكد من سرعة التعامل الفعال مع أية طوارئ وتوفير الاحتياجات المستجدة أولاً بأول، ورصد الوضع بمحيط اللجان وداخلها، وإعداد تقرير على مدار اللحظة بكل المستجدات.

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وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.