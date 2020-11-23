تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: توافد كبير من الناخبين على لجان الإسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية، إقبال كبير من المواطنين على اللجان الانتخابية، منذ التاسعة صباحًا، وتصدر الشباب والسيدات المشهد بالعديد من اللجان، للإدلاء بأصواتهم، في انتخابات مجلس النواب 2020.
وبدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت المرحلة الأولى من الجولة الثانية منها اليوم الإثنين، وتستمر حتى مساء غد الثلاثاء، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات.
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وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.
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