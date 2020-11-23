أورنج تشجع دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.. على طريقتها الخاصة

أعلنت أورنج عن تشجيع دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك على طريقتها الخاصة من خلال تركيب صور عملاء أورنج سواء الأهلاوية أو الزمالكوية في الملعب احتفالاً بالمباراة.
أورنج تدعم دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك
ونشرت أورنج عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، "مصر كلها بتشجع.. انت كمان شجع على طريقتك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك".
ويمكن الدخول من هنـــــــــــــــــــــــــا لعمل صورتك مع كاس البطولة وعمل شير على الفيس بوك.
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