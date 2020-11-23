إصابة محمود حمدي الونش بفيروس كورونا

أثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها مدافع نادي الزمالك "محمود حمدي الونش"، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وخضع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومن ضمنهم محمود حمدي الونش لمسحة طبية أمس الأحد، والتي ظهرت نتيجتها وأكدت إصابته بفيروس كورونا، بينما جاءت باقي المسحات سلبية.

وعلى الفور، خضع الونش للعزل الطبي حتى لا ينقل العدوى لزملائه في الفريق، وذلك قبل 4 ايام فقط من نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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ويتواجه قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة هي الأولى من نوعها، ليكونا طرفي نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة المقبل الموافق 27 نوفمبر الجاري، والتي ستقام على ملعب إستاد القاهرة الدولي.

