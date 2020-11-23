السعودية: توفير لقاح فيروس كورونا مجاني لـ 70% من سكان المملكة

أكدت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، أن لقاح فيروس كورونا سيكون متوفر بشكل مجاني للجميع في المملكة، وإنها تأمل أن تغطي لقاحات فيروس كورونا 70% من سكان المملكة.

أعلنت وزارة الصحة اليوم الأثنين، عن تسجيل 231 إصابة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا المستجد، لتواصل إصابات فيروس كورونا في السعودية تراجعها.

وقالت الوزارة إن عدد الحالات المؤكدة في المملكة وصل حتى الآن إلى 355.489 حالة إصابة، من بينها 5.877 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئة.

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كان قد انتشر فيروس كورونا الذي خلال بداية العام الجاري بشكل مرعب ليحصد العديد من الأرواح حول العالم، ومنذ ظهور الفيروس تحاول الأطقم الطبية والباحثين معًا في رحلة العثور على علاج يقضي على فيروس كورونا لإنقاذ البشرية.