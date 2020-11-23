بسبب كورونا.. تأجيل معرض القاهرة الدولى للكتاب إلى 30 يونيو 2021

قررت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب تأجيل موعد المعرض لهذا العام، إلى 30 يونيو المقبل، عام 2021.

وكانت اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قد عقدت اجتماعها الأول برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وناقشت المستجدات المطروحة على مستوى العالم وتطورات جائحة كورونا وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم ؛ الأمر الذي أدى إلى إلغاء أو إرجاء المعارض الدولية المزمع إقامتها في الفترة المقبلة، كما نوقش أيضًا مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، مما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، الأمر الذي قد يؤثر على المشاركات الخارجية في المعرض.

وناقش الاجتماع أيضاً مشاركات المؤسسات الدولية والناشرين العرب والأجانب، ما يتوقع معه صعوبة التنقل بين الدول وبخاصة في فصل الشتاء، وهو الأمر الذي قد يؤثر في المشاركات الخارجية بالمعرض.

وخلصت اللجنة إلى تأجيل موعد المعرض لهذا العام، ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021، وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021، بزيادة أربعة أيام عن المعتاد، حرصاً من اللجنة على إقامة المعرض باعتباره حدثاً ثقافياً دولياً بارزاً، وعلى خروجه بالصورة المشرفة.

اقرأ أيضًا: بدء اجتماع نقابة المهن التمثيلية بشأن واقعة محمد رمضان (صور)



وجارى التنسيق بين الجانبين المصري واليوناني على تأجيل مشاركة اليونان بوصفها ضيف شرف المعرض للدورة التالية لهذه الدورة، لكي تكون المشاركة الفعالة دالة على عمق العلاقات التاريخية والثقافية بين مصر واليونان.