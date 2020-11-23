بحد أقصى 4 آلاف متفرج.. الجماهير تعود إلى ملاعب الدوري الإنجليزي 2 ديسمبر

وستكون عودة الجماهير إلى ملاعب الدوري الإنجليزي، بداية من الجولة بعد الحادية عشرة،وجاءت خطة عودة الجماهير فى إنجلتراعلى النحو التالى:



1 - المناطق في المستوى الأول سيتم السماح لها بحضور 4000 مشجع.

2 - المناطق في المستوى الثاني ستكون بحضور 2000 مشجع.

3 - المناطق في المستوى الثالث لن يكون فيها حضور.

وسيتم الإعلان عن المستويات الصحية لكل منطقة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

وتغيب الجماهير، عن ملاعب البريميرليج، منذ شهر مارس الماضى، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.