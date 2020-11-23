نادى القضاة: لم نرصد أى عوائق فى اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات النواب

جدة - نرمين السيد - قال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث باسم نادى القضاة، إن غرفة عمليات نادى القضاة، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، رئيس النادى، تابعت اليوم الأول فى إعادة المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وتبين انتظام القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية فى مباشرة واجبهم الوطنى فى حراسة وعى المواطنين وضمان تطبيق كافة معايير الشفافية والنزاهة والالتزام بالقانون.





وأكد فى بيان اليوم الإثنين، أنه تم فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية فى مواعيدها، واستمرت عملية التصويت للناخبين فى المحافظات التى تجرى فيها انتخابات الإعادة للمرحلة الأولى، دون رصد أية عوائق فى مباشرة المواطنين أداء حقهم الدستورى فى الإدلاء بأصواتهم. ولم تتلق الغرفة أية شكاوى أو ملاحظات من القضاة وأعضاء النيابة العامة المشرفين على اللجان الانتخابية خلال عملية التصويت فى اليوم الأول من إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، حسب البيان.

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