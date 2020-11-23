جدة - نرمين السيد - دعت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، إلى المشاركة فى جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، لاستكمال بناء المؤسسة النيابية ومواصلة البناء والمشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع وإثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.





وأكدت رمزى، فى بيان لها، اليوم الإثنين، أن مشاركة المواطنين فى جولة الإعادة، رسالة للداخل والخارج بأن الشعب المصرى حريص على استكمال بناء مؤسسات الدولة، والمشاركة فى صنع القرار، واختيار من يمثله تحت قبة البرلمان، خصوصًا وأن النائب هو همزة الوصل بين المواطن والسلطة التنفيذية. وأوضحت مساعد رئيس حزب الوفد، أن حرص جميع فئات الشعب، وتصدر المرأة للمشهد كالعادة يؤكد حرص الجميع على نجاح العملية الانتخابية، وأكبر رد على كذب الشائعات التى تروجها الجماعات الإرهابية بشأن المقاطعة، مؤكدة أن المصريين يتمتعون بوعى كبير استطاعوا به أن يتصدوا لحملات التشكيك التى تشنها أبواق الإرهابية ليلًا ونهارًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانية: المشاركة فى الانتخابات أبلغ رد على شائعات الإرهابية بشأن المقاطعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.