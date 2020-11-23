سفير روسيا : الشراكة المصرية - الروسية مهمة لحفظ الاستقرار فى الشرق الأوسط

جاء ذلك خلال زيارة سفير روسيا بالقاهرة، جورجى بوريسينكو، المجلس المصرى للشئون الخارجية، اليوم الإثنين، حيث حظى باستقبال ودى من أعضاء المجلس من الدبلوماسين البارزين والعلماء السياسيين ورجال الأعمال والشخصيات العامة.
وذكر بيان لسفارة روسيا بالقاهرة، أن الجانبين بحثا أيضاً تسوية النزاعات فى المنطقة، مشيرا إلى أن الشراكة المصرية - الروسية تعد عاملا مهما فى الحفاظ على الاستقرار فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وفى العالم كله.
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