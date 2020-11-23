صور.. محافظ الفيوم: لم نتلق أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مساء اليوم الإثنين، عددا من لجان التصويت، بمركزى طامية وسنورس فى اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، المقرر لها اليوم وغدا الثلاثاء، وذلك للاطمئنان على سير العملية الانتخابية وتذليل أى عقبات قد تواجه سير عملية التصويت.





وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، أن جولة المحافظ شملت تفقد لجنة مركز شباب سنورس بمدينة سنورس، والوحدة الصحية بكفر محفوظ التابعة لمركز طامية، ومدرسة طامية الإعدادية بنات، لافتا إلى أن المحافظ اطمأن خلال الجولة على سير العمل بلجان التصويت، وحالة النظافة العامة بالمقرات الانتخابية.

كما تفقد الأنصارى، أماكن انتظار المشاركين فى الانتخابات من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، وتابع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للوقوف على مدى التزام الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية بجميع أدوات ومستلزمات الحماية الشخصية، حفاظاً على سلامة الجميع.

وأشار محافظ الفيوم، إلى انتظام العملية الانتخابية بجميع لجان التصويت بمختلف مراكز وقرى المحافظة دون حدوث ما يعكر الصفو العام، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلق حتى الآن أى إخطار بشأن وجود مخالفات بالعملية الانتخابية، مؤكدا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، أعلنت حالة الطوارئ لتذليل أى عقبات تطرأ على العملية الانتخابية، للخروج بها فى صورة حضارية مشرفة، مشددا على ضرورة الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين تطبيقًا لمبدأ النزاهة والحياد الكامل.

ولفت المحافظ، إلى أنه تم تزويد جميع لجان التصويت بالمطهرات وأدوات الحماية والكمامات، حفاظا على سلامة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، والتنسيق مع قطاع الكهرباء لتلافى الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الطوارئ بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوفير سيارات إسعاف أمام مقار الانتخابات لنقل الحالات الطارئة، فضلا عن توفير الكواشف الحرارية أمام جميع مقار التصويت.

وكشف عن تجهيز 459 لجنة فرعية موزعة على 221 مقرا انتخابيا بمراكز إطسا وسنورس وطامية وإبشواى ويوسف الصديق، لاستقبال مليون و424 ألفا و132 ناخبا بجولة الإعادة بعد حسم نتيجة الانتخابات فى الجولة الأولى بدائرة مركز ومدينة الفيوم، مناشدًا جميع مواطنى المحافظة بالمشاركة الإيجابية فى التصويت لاختيار ممثليهم الذين يعبرون عنهم تحت قبة البرلمان.

يذكر أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة عملية الاقتراع، وتتلقى شكاوى المواطنين فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية على الأرقام 0842168041 و0842168043.