فيديو .. سعيد عبده: تأجيل معرض الكتاب سيتح فرصة لمشاركة عدد أكبر

جدة - نرمين السيد - قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، اليوم الإثنين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب، قررت فى اجتماعها الأول الذى انتهى منذ قليل، بتأجيله إلى يونيو 2021.





وأضاف سعيد عبده، خلال مداخلة هاتفية، لـ برنامج «صالة التحرير» الذى تقدمه رشا مجدى، على قناة « صدى البلد»، أن اللجنة الإدارية العليا للمعرض، استعرضت المستجدات المطروحة ومستجدات فيروس كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتاب حول العالم، حيث تسببت الجائحة فى إلغاء غالبيتها.

وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا فى مصر نرتبط بشكل مباشر بالناشرين الأجانب، مؤكدًا أن الأمر ليس مقتصرًا على المصريين فقط، لذا وجدت اللجنة أن هناك صعوبة كبيرة فى التنقل بين الدول، حال إقامة المعرض بفصل الشتاء.

وأعلن سعيد عبده، أن دولة اليونان اعتذرت عن الحضور، كضيف شرف للمعرض، بسبب ظروف وباء كورونا، مشددًا أن اللجنة الإدارية للمعرض، هدفها الأول هو الحفاظ على أرواح الناشرين والزوار، والبالغ عددهم 4 ملايين.

وبين عبده أن التأجيل لن يؤثر على المشتركين، بل سيتيح الفرصة لمشاركة عدد أكبر، موضحًا أن هناك مجموعة من الفعاليات ستساعد الناشر المصرى، على التعبير عن نفسه خلال الفترة المقبلة.