صور.. بتكلفة 25 مليون جنيه.. محافظ القاهرة يتفقد معدات هيئة النظافة الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأكد عبدالعال، فى بيان للمحافظة، أن هيئة النظافة تسعى لتحديث أسطول المعدات الموجودة بها بصورة مستمرة بهدف الحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للعاصمة إلى جانب الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، أن المعدات الجديدة تضم 18 مكنسة شارع ميكانيكية جديدة بمقطورة تنضم لـ10 مكانس تم رفع كفاءتهم "منهم 2 بمقطورة و8 مزودين بخزان"، ليصل الإجمالى إلى 28 مكنسة، و4 لوادر لرفع المخلفات ويمكن تركيب فُرش ميكانيكية عليه لكنس الأرصفة بالإضافة إلى 2 عربة بدال للمساعدة مع شركة الصرف الصحى فى تصريف مياه الأمطار وتتميز بأنها سيارات ذات ضغط عالى ثابتة فى مكان تجمع الأمطار وتصرف فى أماكن مختلفة عن طريق الخراطيم المزودة بها والتى يصل طولها لمسافة تقارب 1 كيلو متر، بالإضافة إلى وجود خاصية تمكنها من ملىء الفناطيس المتحركة لتوزيع المياه المتجمعة فى أماكن بعيدة إذا زادت كميات المياه عن قدرة الأماكن المحيطة بالسيارة عن استيعابها.

وأضاف أن البدلات تتميز بقدرتها على العمل لساعات طويلة تصل إلى 50 ساعة متواصلة، إلى جانب 2 ونش خلفى كابينة لإحلال وتبديل أعمدة الإنارة ميكانيكيا يعد الأول من نوعه فى مصر .