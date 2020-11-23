صور.. خدمة المواطنين بالمصريين الأحرار: هدفنا التواصل مع الأهالى فى الشارع

جدة - نرمين السيد - ناقشت لجنة خدمة المواطنين المركزية لحزب المصريين الأحرار، خطة عمل المرحلة المقبلة وتعزيز الخدمات التى يقدمها الحزب للمواطنين بالمحافظات المختلفة، وتكثيف دورها والتمدد للوصول إلى القرى والنجوع، وإعادة هيكلة وترتيب أعمال اللجنة لتحقيق استراتيجية الحزب.





وقال وحيد وجيه رئيس اللجنة، خلال الاجتماع التنظيمى بمقر الحزب بشارع العروبة، اليوم الإثنين، إن الهدف الرئيسى من تأسيس اللجنة الوصول للمواطن والتواصل مع الشارع والعمل على حل مشكلاته فى جميع القطاعات المختلفة سواء الخدمات أو التواصل مع الجهات التنفيذية المعنية.

وأضاف وجيه، أن النجاح الحقيقى للجنة بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين فى القطاعات المختلفة وأبرزها القطاع الصحى، ولذلك سيتم تقسيم اللجنة لقطاعات للإشراف ومتابعة مسؤولى اللجنة الفرعية بالمحافظات.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتوقيع المزيد من البروتوكولات المختلفة لتوفير خدمات متعددة تستطيع اللجنة من خلالها خدمة أكبر قدر من المواطنين وأعضاء الحزب.