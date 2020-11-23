صور.. خدمة المواطنين بالمصريين الأحرار: هدفنا التواصل مع الأهالى فى الشارع

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وقال وحيد وجيه رئيس اللجنة، خلال الاجتماع التنظيمى بمقر الحزب بشارع العروبة، اليوم الإثنين، إن الهدف الرئيسى من تأسيس اللجنة الوصول للمواطن والتواصل مع الشارع والعمل على حل مشكلاته فى جميع القطاعات المختلفة سواء الخدمات أو التواصل مع الجهات التنفيذية المعنية.
وأضاف وجيه، أن النجاح الحقيقى للجنة بالعمل على تخفيف معاناة المواطنين فى القطاعات المختلفة وأبرزها القطاع الصحى، ولذلك سيتم تقسيم اللجنة لقطاعات للإشراف ومتابعة مسؤولى اللجنة الفرعية بالمحافظات.
وشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتوقيع المزيد من البروتوكولات المختلفة لتوفير خدمات متعددة تستطيع اللجنة من خلالها خدمة أكبر قدر من المواطنين وأعضاء الحزب.
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