عضو مجلس إدارة الزمالك: إصابة الونش بفيروس كورونا

قال أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، إن محمود حمدي «الونش» مدافع الفريق أُصيب بفيروس كورونا، موضحاً في تصريحات لإذاعة أون سبورت أن النادي تأكد من إصابة الونش بفيروس كورونا، وتابع: «تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعب».
من ناحية أخرى، نعى نادى الزمالك، أنيل نجونكا، مدافع نادى صن داونز الجنوب أفريقى، والذى لقى مصرعه صباح اليوم، الإثنين، بعد تعرضه لحادث سير بمدينة كوازولو ناتال فى جنوب أفريقيا.
وقالت صحيفة (soccerladuma) الجنوب أفريقية إن اللاعب توفى، وفقًا لمصدر مقرب من اللاعب، والذى أكد مصرع مدافع صن داونز بشكل مأساوى فى حادث سيارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.
ونشرت الصفحة الرسمية لنادى الزمالك صورة لاعب صن داونز معلقين عليها: «ينعى نادي الزمالك ببالغ الحزن والآسى وفاة أنيل نجكونجكا مدافع نادي صن داونز صباح اليوم إثر حادث سير».
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