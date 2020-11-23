الصحة تعلن إرشادات للحد من انتقال فيروس كورونا بين الموظفين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إرشادات لأصحاب العمل للحد من انتقال العدوي من فيروس كورونا بين الموظفين.

وأوضحت الوزارة الإرشادات كالتالي:-

تشجيع العاملين أصحاب الأمراض المزمنة وأمراض نقص المناعة وكبار السن والحوامل على العمل من المنزل.

وضع سياسات وإجراءات العزل الأشخاص الذين لديهم أعراض على الفور، وذلك بغرفة منفصلة أو حاجز مؤقت.

ضرورة وجود مصادر تهوية جيدة بالغرف لضمان التهوية السليمة في الأماكن المغلقة.

تشجيع الاجتماعات الافتراضية والعمل على منع التجمعات بالأماكن المغلقة

التواصل الدائم مع وزارة الصحة عن طريق الخط الساخن 105 في حالات الاشتباه.

إعادة توزيع المكاتب لتوفير مساحات بين الموظفين.

حفظ المسافات الشخصية بين زملاء العمل.

التناوب "تقسيم العمل" بين الموظفين في العمل.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 98 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 101881 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 351 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 113027 حالة من ضمنهم 101881 حالة تم شفاؤها، و 6548 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

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