نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حي النزهة يشن حملة مكبر لرفع الشيشة من المقاهي وضبط اللحوم الفاسدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام اللواء خالد عقل رئيس حي النزهه، بحمله مكبره تحت إشراف نائب المنطقه الشرقيه المهندس إبراهيم صابر، ويرافقة شرطه المرافق والمحلات والاشغالات والمتابعه الميدانيه ومسئولي مربعات ومسؤول الصحه ومسؤول الطب البيطري.

ويأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهره، بشان تفعيل الإجراءات الاحترازيه والمرور على المحال والكافيهات واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين، وبناءً عليه أسفرت الحملة عن الآتي:-

1 - إعادة غلق وتشميع كافية فريندز 8 شارع الرشيدي ورفع الاشغالات منه وضبط عدد 20 شيشه بالمخالفه لقرار السيد رئيس الوزراء والسيد محافظ القاهره.

2 - غلق وتشميع كافيه فرنشيز 22 شارع المنتزه ورفع الاشغالات منه وضبطت عدد50 شيشه بالمخالفة لقرار السيد رئيس الوزراء كما قامت اللجنه الطبيه المصاحبه للحمله بالتفتيش على المواد الغذائيه المتواجده بالكافيه، وتم ضبط كميات من اللحوم والمصنفات بدون بيانات ومجهولة المصدر وغير صالحه للاستهلاك الادمي.

- تم تحريز كافه المضبوطات داخل ثلاجه داخل المكان وتحرير المحضر رقم 17958جنح النزهه لسنه 2020 للعرض على النيابه المختصه.

3 - رفع اشغالات من شارع الاكاديميه البحريه شيراتون.

4 - تحرير عدد12 محضر بيئه.

5 - تحرير عدد 18 محضر عدم ارتداء الكمامه.

6 - تحرير عدد 25 محضر اشغال.

7 - تحرير عدد 11 محضر اداره بدون ترخيص.

8 - تحرير عدد 8 محضر تالف رصف.

وأكد رئيس حي النزهة بأنه تم تحرير كافه المحاضر والإجراءات القانونيه حيال المخالفين وجاري الاستمرار فى الحملات تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة.