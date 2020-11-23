نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف فيفو vivo v20 الجديد مع هدايا الحجز المسبق في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه فيفو عن إطلاقها لهاتف فيفو vivo v20 الجديد عبر صفحاتها علي مواقع التواصل الاجتماعي فهاتف vivo v20 الجديد يعتبر التحديث من هاتف فيفو vivo v20 se التي تم أطلاقها من قبل والتي عملت عليه فيفو لتطوير الهاتف ودعمه بالمميزات الأخري والمواصفات ولكن نجد تشابه بين الهاتفين، فهاتف فيفو vivo v20 الجديد يقدم أداء مقبول في الفئة السعرية ومتوازن بين الهواتف الأخري والمواصفات التي سوف نعلن عنها من خلال هذه المقالة.

مواصفات فيفو vivo v20

أعلنت شركه فيفو عن إطلاقها لهاتف فيفو vivo v20 كما أعلنت عن مواصفات الهاتف والتي سوف نلخصها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 161.3×74.2×7.4 ملي جرام.

الهاتف يزن 171 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك مع ظهر من الزجاج مع وجود طبقه من المط.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10 مثل انفينكس infinix note 8i.

شاشه الهاتف من نوع amoled بحجم 6.44 بوصه بدقه 2400×1080 fhd وتتميز بدعمها لكثافه بكسلات 409 بكسل وأبعاد عرض 20:9 وتأتي أيضا بقب في الأعلى.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snap dragon 720g ثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

الهاتف يدعم مساحه تخزين 128 جيجا أو 256 جيجا مع دعمه 8 جيجا رام.

الكاميرا الخلفية للهاتف تتميز بوجود ثلاث كاميرات مربعه الأولي بدقه 64 ميجا بكسل والثانية بدقه 8 ميجا بكسل الثالثة بدقه 2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 44 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تدعم فلاش من نوع ليد.

الهاتف يدعم منفذ سماعات خارجي.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع وبصمه الوجه.

بطاريه الهاتف مصنوعه من الليث يوم ب وليمر بسعة 4000 أمبير مع دعم الهاتف بشاحن سريع بقوه 33 وآت.

الهاتف يدعم مستشعر nfc.

الكاميرا الخلفية تدعم تصوير فيديوهات بجوده 2160p.

سعر فيفو vivo v20

أعلنت شركه فيفو عن إطلاقها لهاتف فيفو vivo v20 عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأعلنت عن سعره 1360 ريال سعودي ما يعادل بالمصري 6100 جنيه، كما أعلنت عن بداية الحجز من يوم 20 نوفمبر إلي 25 نوفمبر وتتوافر هدايا الحجز وهي باند وزجاجه مياه بالإضافة إلي 6 شهور ضمان فوق 12 شهر ضمان، وكذلك مثل هاتف هونر honor 10x lite أيضا والتمتع ببعض العروض علي الحجز المسبق للهاتف والاستمتاع بالهدايا علي الهواتف، كما أعلنت شركه فيفو عن سرعه طرحها لهاتف فيفو vivo v20 في الأيام المقبلة.