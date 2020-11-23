انت الان تتابع تفاصيل خبر طريقة معرفة اللجنة الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منذ عدة أيام المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب وتم اختيار المرشحين الذين حصلوا على أعلى معدلات من الأصوات الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية على مستوى الجمهورية، وقد بدأت اليوم جولة الإعادة بين المرشحين الذين لم يتم استبعادهم في الجولة الأولى كي يتم التوصل إلى المرشحين المنتظرين ليكونوا نواباً عن الشعب ويكونوا همزة الوصل بين الحكومة والشعب.

تتيح اللجنة الوطنية للانتخابات ثلاث طرق مختلفة لمعرفة اللجنة الانتخابية للمواطنين، كي يتمكن المواطن من معرفة مكان لجنته الانتخابية ورقمه الانتخابي ليستطيع الإدلاء بصوته للمرشح الذي يراه مناسباً ليكون نائباً عن الدائرة التابع لها، ويمكنك معرفة لجنتك الانتخابية ورقمك الانتخابي عن طريق واحدة من الطرق التالية:

معرفة اللجنة الانتخابية

يمكنكَ إرسال رسالة قصيرة تتضمن رقمك القومي إلى الرقم 5151 وسوف يتم الرد بالبيانات المطلوبة عبر رسالة إلى هاتفك المحمول. أو يمكنكَ الاتصال على رقم الخط الساخن للجنة الانتخابات عير الرقم 141 لمعرفة مكان لجنتك الانتخابية والرقم الانتخابي. أو يمكنكَ الاستعلام عبر الرابط الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات و في الخانة المخصصة لكتابة الرقم القومي قم بكتابة رقمك القومي المؤلف من 14 رقماً ثم انقر على زر استعلام، وسوف تظهر لك جميع البيانات الخاصة بلجنتك الانتخابية.

من الجدير بالذكر أن الدوائر الانتخابية التي تجرى بها جولات الإعادة في المرحلة الأولى في ثلاثة عشر محافظة على مستوى الجمهورية هي” الفيوم، بني سويف، الجيزة، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، قنا، سوهاج، الإسكندرية، البحيرة، مرسى مطروح”.