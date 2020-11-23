الحكومة تطمئن المواطنين: لن نمد قرار إيقاف منح تراخيص البناء

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع المحافظين اليوم.

وقال سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «المستلزمات الطبية والكمامات وكافة الأدوية اللازمة للتعامل مع مصابي كورونا متوافرة في المستشفيات والصيدليات»، مشيرا إلى أن شركات أدوية استعدت جيدا بمضاعفة حجم إنتاج أدوية كورونا.

وأكمل «أسعار الكمامات شهدت انخفاضا خلال الفترة الماضية، وهو ما يعكس توافرها في الأسواق بعد دخول مصانع عديدة هذا المجال»، متابعا «ستظل هناك وفرة في الكمامات حتى لو تسارع المواطنون على شرائها بكميات كبيرة خلال الفترة المقبلة».

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