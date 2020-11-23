وجهت وزيرة الصحة، بالاستمرار في تقديم خدمات صحية مكثفة على لجان التصويت، لخدمة الناخبين عبر قياس درجة الحرارة، بالإضافة إلى توزيع الكمامات الطبية على الناخبين، والتأكيد على الاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وعقمت الأجهزة المحلية بالمحافظات التي تجرى بها انتخابات الإعادة اللجان، كما عملت وزارة الداخلية على تأمين محيط اللجان لضمان سير العملية الانتخابية وحماية الناخبين من أي محاولات تستهدف التأثير على حريتهم في اختيار من يمثلهم ويعبر عن طموحاتهم بمجلس النواب.
وأشاد المواطنون بالجهود المبذولة من الأجهزة والمؤسسات، وتجرى المرحلة الأولى من جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2020، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، 23 و24 نوفمبر الجاري، بداية من الساعة 9 صباحا إلى 9 مساء، في 13 محافظة، هي الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسوان والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادى الجديد وقنا والأقصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المحليات تعقم والصحة تتابع والداخلية تؤمن.. الناخبون يدلون بأصواتهم في إعادة النواب 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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