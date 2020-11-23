نائبة بالشيوخ تدعو المواطنين للمشاركة بكثافة في جولة الإعادة لمواصلة بناء المؤسسات النيابية

دعت أمل رمزى، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، المواطنين ممن لهم حق التصويت الاستمرار في المشاركة على مدار اليوم الثانى غدا الثلاثاء، لمرحلة الإعادة بكثافة لاستكمال بناء المؤسسة النيابية ولمزيد من الاستقرار ومواصلة البناء والمشروعات القومية التى تتم على أرض الواقع ولاثراء الحياة السياسية والحزبية خلال الفترة المقبلة.

مسودة لائحة الشيوخ تقر رئاسة أحد الوكلاء للجنة القيم...وترجيحات بقيادتها من المستشار بهاء أبوشقة

وأكدت في بيان لها أن مشاركة المواطنين فى جولة الإعادة للمرحلة الأولى بمجلس النواب 2020، رسالة للداخل والخارج مفادها أن الشعب المصرى حريص على استكمال بناء مؤسسات الدولة، والمشاركة فى صنع القرار، واختيار من يمثله تحت القبة، خاصة وأن النائب هو همزة الوصل بين المواطن وبين السلطة التنفيذية.

وأوضحت مساعد رئيس حزب الوفد، أن حرص جميع فئات الشعب، وتصدر المرأة للمشهد كالعادة يؤكد حرص الجميع على نجاح العملية الإنتخابية، واكبر رد على كذب وتضليل والشائعات التى تروجها الجماعات الإرهابية كذبا بشأن المقاطعة، مؤكدة أن المصريين يتمتعون بوعى كبير استطاعوا به أن يتصدوا ويفشلوا ويحبطوا حملات التشكيك التى تشنها أبواق الإرهابية ليل نهار.

