الأرصاد تحذر: موجة طقس غير مستقر تضرب البلاد من الأربعاء حتى الجمعة (فيديو)

كشفت الدكتور إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد «حالة من عدم الاستقرار تضرب البلاد ابتداء من الأربعاء حتى الجمعة».

وتابعت «أمطار غزيرة رعدية أحيانا ابتداء من الأربعاء على السواحل الشمالية والوجه البحري»، مشيرة إلى أن فرص الأمطار متوسطة على القاهرة الأربعاء والخميس، بينما تكون منعدمة الجمعة.

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