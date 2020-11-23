تامر حسني يفاجىء أصغر معجبيه بهذه الطريقة "فيديو"

في لافتة رائعة فاجىء الفنان تامر حسني، أصغر معجبيه الطفل يوسف، والذي كان يتمنى مقابلته، ليقوم بزيارة في منزله.

نشر تامر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو من الزيارة، يظهر خلاله وهو يفاجئ الطفل في منزله، ليقابله الطفل برد فعل عفوي من الاندهاش.



كانت قد شهدت الأيام القليلة الماضية توتر في علاقة الثنائي بسمة بوسيل وتامر حسني بسبب غيرة بسمة التي كانت السبب الأول في إعلانها الإنفصال من تامر حسني.

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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنان تامر حسني أغنية في جمال كدة، وحصدت أكثر من 2 مليون مشاهدة، خلال يومين من طرحها عبر "يوتيوب"، من كلمات:حسام سعيد، ألحان:محمود أنور، توزيع:جلال حمداوي.

