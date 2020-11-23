حقيقة غلق مطار الخرطوم أول ديسمبر المقبل

قالت سلطة الطيران المدني بالسودان، إن ما تم نشره بشأن غلق مطار الخرطوم أول ديسمبر القادم، ليس صحيحًا.

وقال إبراهيم أحمد، مدير دائرة النقل الجوى، إن السلطة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد الوكالة لبثها إعلانا مضللا للجمهور إلى جانب إجراءات إدارية بشأن ترخيص الوكالة،

ونفى في تصريحات صحفية نقلتها وكالة الأنباء السودانية، أن تكون شركتى بدر وتاركو قد قامتا بتفويض هذه الوكالة لنشر هذا الإعلان، مضيفا أن قرار إغلاق المطار أو عدمه يقع ضمن سلطات الدولة ممثلة فى اللجنة العليا للطوارئ الصحية وتنفذه سلطة الطيران المدنى ومطار الخرطوم الدولى باعتباره واحدا من المرافق الحيوية للدولة.

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وعقدت سلطة الطيران المدنى ظهر اليوم اجتماعا موسعا ضم عددا من المسئولين بدائرة النقل الجوى ومطار الخرطوم والمسئولين بوزارة الصحة الاتحادية حيث بحثوا أليات تشديد تنفيذ الاحترازات الصحية المعمول بها دوليا لمجابهة انتشار كورونا لحماية المسافرين حسب الضوابط القياسية من تباعد اجتماعى وارتداء للكمامات إلى جانب تكثيف العاملين لإنجاز المهام المتعلقة بهذا الموضوع.