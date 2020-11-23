أسباب تأجيل معرض القاهرة الدولى للكتاب حتى يونيو 2021

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت في اجتماعها الأول الذي انتهى منذ قليل، بتأجيله إلى يونيو 2021.

وأضاف عبده، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، أن الاجتماع انتهى منذ قليل، واتفقنا على تأجيل معرض القاهرة حتى يونيو 2021 ويستمر الى يوليو.

وأوضح أن اللجنة الإدارية العليا للمعرض، استعرضت المستجدات المطروحة ومستجدات فيروس كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتاب حول العالم، حيث تسببت الجائحة في إلغاء غالبيتهم.

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