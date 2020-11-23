أسباب تأجيل معرض القاهرة الدولى للكتاب حتى يونيو 2021

قال سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إن اللجنة الإدارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، قررت في اجتماعها الأول الذي انتهى منذ قليل، بتأجيله إلى يونيو 2021.
وأضاف عبده، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، أن الاجتماع انتهى منذ قليل، واتفقنا على تأجيل معرض القاهرة حتى يونيو 2021 ويستمر الى يوليو.
وأوضح أن اللجنة الإدارية العليا للمعرض، استعرضت المستجدات المطروحة ومستجدات فيروس كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتاب حول العالم، حيث تسببت الجائحة في إلغاء غالبيتهم.
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وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، إننا في مصر مرتبطين بالناشرين الأجانب وليس المصريين فقط، وقد وجدنا أن هناك صعوبة كبيرة في التنقل بين الدول في حال إقامته بفصل الشتاء ولذلك قررنا تأجيله إلى شهر يونيو، لافتا إلى أن اللجنة الإدارية اختارت يوم 30 من شهر يونيو حتى ندخل ف السنة المالية الحالية وندخل أيضا فيما بعدها.
ولفت أن اليونان اعتذرت عن الحضور كضيفة شرف للمعرض بسبب ظروف وباء كورونا، مشددة إن اللجنة الإدارية للمعرض، هدفها الأول هو الحفاظ على أرواح الناشرين والزوار والذي يبلغ عددهم 4 مليون.
وقال إن التأجيل لن يؤثر على المشتركين بل سيتيح الفرصة لمشاركة عدد اكبر، موشحا إن هناك مجموعة من الفعاليات ستساعد الناشر المصري، على التعبير عن نفسه خلال الفترة المقبلة.
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