عضوة بتنسيقية شباب الأحزاب: مرحلة الإعادة تختلف عن الجولة الأولى من حيث الإقبال لقلة المرشحين

أشادت إيمان طلعت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإجراءات جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات النواب.

وأضافت إيمان طلعت ، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، إن اللجان تم فتحها في موعدها، وهناك إقبال منذ الساعات الأولى، والتصويت يسير وفق الاجراءات الاحترازية.

كما أشارت إلى أن مرحلة الإعادة تختلف عن المرحلة الأولى من التصويت، ولذلك لقلة عدد المرشحين، متمنية أن تكون نسبة المشاركة في الإعادة لاتقل عن نسبة المشاركة بالجولة الأولى.

وقالت عضوة تنسيقية شباب الأحزاب، إن هناك أكثر من 1400 متابع من شباب الاحزاب السياسيين، لمراقبة إجراءات التصويت وإصدار البيانات، والتأكد من عدم وجود ما يؤثر على قانونية الانتخابات أو بطلانها.

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وأتمت حديثها، بتوجيه الشكر لمؤسسات الجيش والداخلية والصحة، لإدارتهم ملف الانتخابات بشكل مميز، كما حرصت على توجيه الشكر للمواطن المهتم بالمشاركة، ورغبته في القيام بدوره بالشكل الأمثل.