ميرهان حسين تتعرض للهجوم بسبب فستانها العاري "صور"

أثارت الفنانة ميرهان حسين، حالة واسعة من الجدل حولها، بعد نشرها صور جديدة لها بفستان أسود مكشوف، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت "ميرهان" على الصور، قائلة:" حلق بي إلى القمر ، دعني ألعب بين النجوم "، لتنال العديد من التعليقات اللاذعة بسبب فستانها العاري.
تحيا مصر رصد عدد من التعليقات التي هاجمت ميرهان حسين، حيث جاء بها الآتي: "اية الي انتي عاملاه ده اتقي ربنا شوية"، وعلقت أخرى، قائلة: "انتوا ازاي بتعملوا كدة ومش فارق حاجة عندكوا".
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الجدير بالذكر، أن آخر أعمال الفنانة ميرهان حسين الدرامية، مسلسل "ختم النمر" من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، عفاف شعيب.
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