نائبا الشيوخ والنواب يتفقدان سير إعادة المرحلة الأولي من انتخابات النواب بسوهاج

قامت النائبة رشا اسحق، عضو مجلس الشيوخ، بتفقد ومتابعة سير العملية الانتخابية، في اليوم الأول من جولة الإعادة في محافظة سوهاج، برفقة النائبة رقية الهلالي، ومجموعة من شباب المحافظة بتفقد اللجان وسير العملية الانتخابية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس نواب 2020.

ووجهت عضو مجلس الشيوخ، رشا اسحق، الشكر لجميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة سوهاج، على تأمين سير العملية الانتخابية والناخبين، وكذلك الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحفاظ على سلامة كافة المواطنين.

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وقالت عضو مجلس الشيوخ، إنها تفقدت عدد من اللجان على مستوى المحافظة بصحبة النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب، ومجموعة من شباب المحافظة منذ بداية التصويت، وحتي إغلاقه في 8 دوائر انتخابية في المحافظة حيث يتنافس في الاعادة ٢٨ مرشحا علي ١٤ مقعد فردي في ٨ دوائر انتخابية بالمحافظة.

