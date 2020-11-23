أخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهري أغسطس وأكتوبر المتأخرين

قال محسن الجيار، مدير خدمة المممولين بمصلحة الضرائب، إن المكلف بالضريبة على القيمة المضافة، مطالب بتقديم إقراره الضريبي خلال الشهر التالي لإنتهاء الفترة الضريبية، وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206) لسنة 2020.

وأضاف حسن خلف الله، خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، إن الرأى انتهى داخل مصلحة الضرائب، إن آخر موعد لتقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة لشهر أغسطس، هو 31 أكتوبر، وآخر موعد لشهري سبتمبر وأكتوبر، هو 30 نوفمبر الجاري.

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وأكد حسن خلف الله، أن المكلف بالضريبة على القيمة المضافة، عليه تقديم إقراره الضريبي، لتجنب التعرض للعقوبات المقررة لأحكام هذا القانون، والتي لن تقل عن 3 آلاف جنيه، ولن تجاوز 50 ألف جنيه، بخلاف الضريبة والضريبة الإضافية، وهذا عن كل اقرار تم التأخير فيه.