رئيس رابطة النقاد الرياضيين يكشف أسباب عزل أحمد أحمد من رئاسة "الكاف"

قال حسن خلف الله، رئيس رابطة النقاد الرياضيين، إن لجنة الأخلاقيات في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قررت إيقاف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بسبب سوء السلوك المالي.

وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير» التي تقدمه رشا مجدي على قناة « صدى البلد»، أن الفيفا قرر إيقاف أحمد أحمد عن مزاولة مهام عمله لمدة 5 سنوات بعد ثبوت فساده المالي وبالتالي، يفقد منصبه كرئيس للكاف، وكنائب لجياني إنفانتينو رئيس الفيفا، ولن يستطيع خوض منافسات الاتحاد الإفريقي المقبلة في شهر مارس.

وأوضح خلف الله، أن احمد أحمد ثبت تربحه من منصبه، وحصوله على عمولات وهدايا علاوة على قيامة بزيادة راتبه، وهو مايعد خرقا للائحة الأخلاقيات الخاصة بـ فيفا.

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