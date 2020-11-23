أحمد موسى: إصابات كورونا ترتفع

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إصابات فيروس كورونا ارتفعت خلال الفترة الماضية.

وتابع موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «الأصعب حاليا في إصابة أسر بالكامل»، مشيرا إلى وجود تنافس عالمي من قبل أكثر من شركة لإنتاج لقاحات كورونا.

وناشد موسى المواطنين بارتداء الكمامة في وسائل النقل والمترو، للمساعدة على الحد من إصابات فيروس كورونا.

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وأوضح أن بريطانيا أعلنت أنها ستطرح لقاح لفيروس كورونا ابتداء من يناير المقبل.