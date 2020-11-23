الملك سلمان يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي مكافحة الإرهاب

هنأ شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال اتصال هاتفي، على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة هذا العام.
وأعرب رئيس المجلس الأوربي عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي في العالم الاسلامي.
ونوه خادم الحرمين الشريفين بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.
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كما أشار إلى أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات التي تهدف إلى محاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب، والحوار بين اتباع الأديان استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.
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